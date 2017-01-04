После провала попытки переворота в Турции, Запад совершил много очень серьезных ошибок. Были даже те, кто желал победы путчистов, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии принял участие в круглом столе агентства «Анадолу».

Чавушоглу также отметил, что уже известна личность террориста, совершившего в новогоднюю ночь вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле.

Касаясь ситуации в Сирии, министр отметил, что если сторонники Башара Асада не прекратят нарушать договоренности о перемирии в Сирии, то переговоры в Астане будут провалены.