В Лянкяране задержан человек, который 4 года назад убил свою сестру.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, в 2013 году жительница села Нариманабад Лянкяранского района Тарана Полад гызы Агаева (1988 г.р.) пропала без вести. В результате следственных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства брат покойной 28-летний Фуад Агаев. Он признал свою вину, и сказал, что закопал тело недалеко от поселка, в безлюдном месте.

Тело Т.Агаевой будет эксгумировано.

По факту в прокуратуре Лянкяранского района ведется расследование.