Отношения Азербайджана и Израиля доказали возможность дружбы еврейского государства и мусульманской страны, являющихся истинными и надежными союзниками, которые не просто «ладят», но процветают благодаря двусторонним отношениям.

Как передает Тренд, об этом пишет в статье в американском издании The Hill Александр Мурисон, старший научный сотрудник Центра Бегин-Садат и Университета Бар-Илан.

Так Мурисон отреагировал на ранее опубликованную тем же изданием статью «Что Азербайджан хочет от Израиля?» автора армянского происхождения Арега Галсяна, в которой он не только порочит, по словам Мурисона, двусторонние отношения между Азербайджаном и Израилем, но и распространяет антисемитские идеи и искажает информацию о международно признанной части Азербайджана – Нагорном Карабахе, который оккупирован Арменией.

«Галстян использует вековую антисемитскую идею — сомнение в верности американских евреев, так как, по его словам, Азербайджан надеется использовать американских евреев в своих целях. Этот аргумент верности, используемый на протяжении веков, дает оправдание изгнаниям, этническим чисткам и убийствам евреев», — пишет Мурисон.

По его словам, если изучить нынешнее положение дел, системный антисемитизм правительства Армении, олигархии и даже простого населения просто шокирует.

Реальность такова, что около 800 000 евреев жили в Азербайджане до распада Советского Союза, так как в этой стране не существует антисемитизма, говорится в статье.

Во время распада СССР евреи покинули страну, опасаясь вспышек антисемитизма. Многие из этих евреев Азербайджана переехали в Израиль, и когда стало очевидно, что родилась новая стабильная, процветающая и прозападная нация, они начали возвращаться для встреч с друзьями и семьями, налаживания бизнеса, чем сблизили свою новую страну – Израиль и Азербайджан, пишет Мурисон, добавляя, что таков генезис израильско-азербайджанских отношений.

«Что касается Азербайджана и американских евреев, то у них существует близкое родство, такое же, как у мусульман и евреев в Азербайджане. Вполне естественно, что азербайджанские эмигранты и дипломаты будут искать тесные связи с американскими евреями. Это история успеха в современном мире», — пишет Мурисон.