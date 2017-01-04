Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки на различных участках фронта нарушили режим прекращения огня 31 раз.

Как сообщает сайт Министерства обороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района Армении, в селах Паравакар и Беркабер Иджеванского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Баладжафарли и Гызылгаджылы Газахского района. С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Шураабад, Намирли Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.