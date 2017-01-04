Президенты США и Турции Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о сотрудничестве двух стран в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в среду официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Обама приветствовал продолжающиеся усилия Турции по работе с региональными игроками для достижения общенационального перемирия в Сирии и возвращения к политическим переговорам между сирийским режимом и оппозицией», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что стороны «отметили прогресс в действиях международной коалиции по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, а также согласились с необходимостью продолжения и углубления сотрудничества между США и Турции».

Согласно информации Эрнеста, Обама «выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате ужасного теракта в ночном клубе в Стамбуле 31 декабря 2016 года, ответственность за который взяла на себя ИГ, а также в связи с нападением 17 декабря на находившихся в увольнении военнослужащих в городе Кайсери».

Кроме того, Обама и Эрдоган «обсудили ситуацию на Кипре и выразили надежду на то, что предстоящие дипломатические процедуры приведут к соглашению по созданию на острове федерации» с участием греческой и турецкой общин, отметил Эрнест.