Необычного нарушителя задержали сегодня, 3 января, сотрудники ГАИ в белорусском Витебске. Несмотря на мороз, он сел за руль совершенно голым и протаранил остановку общественного транспорта, передает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, сообщают российские СМИ.

В милиции уточнили, что странное ДТП произошло около 13:45 на улице Зеленогурской. Голый мужчина при этом находился за рулем легкового автомобиля Ford.

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Лишь по счастливой случайности при наезде на остановочный пункт обошлось без серьезных травм. Очевидцы сразу же вызвали на место происшествия ГАИ и скорую помощь. Прибывшие сотрудники милиции задержали голого водителя и доставили его в правоохранительные органы для разбирательства. Этот момент попал на видео, снятого очевидцем из автомобиля, проезжавшего по улице Зеленогурской.