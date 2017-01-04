В Гяндже совершено самоубийство. Как сообщает АПА, жительница города Абдуллаева Валида Тофиг гызы 1955 г.р. повесилась в квартире на улице Гейдара Алиева.
Причина суицида пока не известна. По факту разбирается городская прокуратура.
В Гяндже совершено самоубийство. Как сообщает АПА, жительница города Абдуллаева Валида Тофиг гызы 1955 г.р. повесилась в квартире на улице Гейдара Алиева.
Причина суицида пока не известна. По факту разбирается городская прокуратура.
Дата: 2017/01/04 0:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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