В Гяндже совершено самоубийство. Как сообщает АПА, жительница города Абдуллаева Валида Тофиг гызы 1955 г.р. повесилась в квартире на улице Гейдара Алиева.

Причина суицида пока не известна. По факту разбирается городская прокуратура.