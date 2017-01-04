Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет свою первую пресс-конференцию на посту.

Об этом сообщил советник Трампа Киллиан Конвей, передает CNN.

Общение Трампа с журналистами произойдет, по словам, Конвея, 11 января.

Отметим, как правило избранные президенты США дают свою первую пресс-конференцию спустя несколько дней после избрания, однако Трамп взял паузу и до этого общался с прессой исключительно посредством Twitter и интервью.

Отметим, Дональд Трамп официально вступит в должность после инаугурации 20 января. Официально его назовут президентом 6 января после обнародования голосования выборщиков, которое, к слову, прошло 19 декабря и результаты уже известны.