В Губинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает северное бюро АПА, ДТП произошло в селе Рустов.

Автомобиль марки «Газель» сбил двух малолетних братьев. Один из них 4 летний Гурбанов Ренат Нурага оглу скончался от полученных травм. Его 10-летний брат Хагани госпитализирован с тяжелыми травмами в Губинскую райбольницу.

Близкие погибшего ребенка утверждают, что «скорая помощь» поздно отреагировала на вызов. В больнице отвергают обвинения, заявляя, что карета выехала на место происшествия сразу после вызова.

По факту разбирается полиция.