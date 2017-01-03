Группа боевиков террористической организации ИГИЛ, среди которых – один из главарей ИГИЛ, проникла из Сирии в Европу под видом беженцев. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах.

Во главе этого отряда – албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, который является одним из высокопоставленных командиров ИГИЛ, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова.

Албанец Лавдрим Мухаджери появился в ряде пропагандистских видео ИГИЛ с призывами к албанцам о вступлении в террористическую организацию.

После возвращения в Европу, Мухаджери заявил о намерении организовать теракты против национальной сборной Израиля по футболу, государственных институтов Косово, а также сербских православных храмов.