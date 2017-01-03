В Германии необходимо создать федеральные центры высылки мигрантов, которые получили отказ в убежище, заявил министр внутренних дел государства Томас де Мезьер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, цель таких центров состоит в том, чтобы ускорить процесс депортации нежелательных мигрантов.

Министр уверен, что федеральные власти должны обладать более широкими полномочиями необходимости депортации в случае, если мигранты представляют угрозу безопасности.

Мезьер считает, что располагаться такие центры должны неподалеку от аэропортов.

Он также отметил, что возможности федерального ведомства по уголовным делам и федеральной полиции будут значительно усилены.

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, приехавших в европейские страны в 2016 году, по состоянию на 28 декабря составило 384,527. В сентябре 2016 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что возможности Европы по приему мигрантов почти исчерпаны. Он призвал страны G20 увеличить свою «долю ответственности» за размещение мигрантов.

По данным Eurostat, в 2016 году две трети беженцев просили убежища в Германии.