Новый президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску недавно полученного молдавского гражданства

«Подписал указ о лишении гражданства Молдовы господина Траяна Бэсеску. Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску», — написал Додон на своей официальной странице в Facebook, передают ИноСМИ.

Он отметил, что гражданство Молдавии было выдано экс-президенту Румынии в незаконном порядке.

«Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа», — отметил Додон.

По его мнению, все это идет вразрез с положениями Конституции Молдавии.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти предоставил Бэсеску гражданство республики. Додон ранее заявлял, что, если выиграет президентские выборы в Молдове, то лишит Бэсеску гражданства.