Сегодня в Швейцарии вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским, ранив двух правоохранителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел во время обыска в доме стрелка в коммуне Реэтобель кантона Аппенцелль-Аусерроден.

Согласно сообщению, 33-летний мужчина открыл стрельбу около 10:00 по киевскому времени.

При этом отмечается, что преступнику удалось скрыться с места происшествия. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Также сообщается, что он вооружен и очень опасен.