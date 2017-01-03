Китайские компании построят в столице Камбоджи Пномпене самые высокие в мире 560-метровые башни-близнецы. Инвестиции в строительство составят 2,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Контракт на строительство небоскребов, которые получат название TBR Twin Tower World Trade Center, был подписан в городе Ухань между китайской компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group, компанией Sun Kian Ip Holding Co из специального административного района КНР Макао и камбоджийской Thai Boon Roong (TBR) Group. Вести строительство будет Wuchang Shipbuilding Industry Group вместе с другой китайской компанией Sino Great Wall Engineering Co.

Комплекс из двух башен высотой 560 метров, будет возведен в камбоджийской столице, на берегу реки Меконг. В башнях-близнецах будут расположены гостиница, торгово-развлекательный центр, различные офисы, выставочный комплекс, театр и рестораны, а также апартаменты.

Высота башен-близнецов составит 560 метров, они на 108 метров превзойдут знаменитые 88-этажные башни Петронас в Куала-Лумпуре (Малайзия), которые с момента завершения строительства в 1998 году являются самыми высокими башнями-близнецами в мире.

Напомним, ранее власти Великобритании официально одобрили строительство самой большой в мире морской ветряной электростанции. Об этом сказано в заявлении министра по делам бизнеса энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

Hornsea Project Two построят на севере Англии у побережья Йоркшира. Строительством занимается датская компания Dong Energy. Проект оценивается в $7,8 млрд (£6 млрд), добавляет Bloomberg.

Ветряная электростанция обеспечит работу 580 сотрудникам, на ее строительстве будут заняты две тысячи человек. Электростанция будет состоять из 300 турбин, ее мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством почти 2 млн домов в Великобритании. О строительстве Hornsea Project Two стало известно в феврале 2016 года.

Как отмечает The Guardian, решение британского правительства было озвучено на фоне неопределенности со строительством новой атомной электростанции Hinkley Point C. Решение по поводу АЭС британский премьер-министр Тереза Мэй отложила 14 августа.

Строительство ветряных электростанций обходится дешевле, чем проект Hinkley Point C стоимостью £18,5 млрд, писала The Guardian. Кроме того, АЭС будет построена к середине 2020-х и будет производить 7% энергии для Великобритании, тогда как, по прогнозу, ветряные электростанции к 2020 году будут вырабатывать 10% необходимого электричества.