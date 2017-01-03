Бразилец, который сбежал из тюрьмы северного города Манаус, выложил в Facebook свое селфи после побега.
Брайан Бремер отбывал наказание за ограбление.
На фото вместе с ним виден еще один беглец, которого, по словам полиции, впоследствии поймали.
Эта пара была среди десятков заключенных, сбежавших в воскресенье из двух тюрем Манауса.
Бремер был в группе из 72 человек, вырвавшихся из тюрьмы Антонио Триндаде.
Еще большая группа — 112 человек — бежала из места лишения свободы Анисия Джоб, расположенного неподалеку. Это произошло во время кровавого бунта, в котором погибли 56 человек.
Находясь в тюрьме, Бремер писал в Facebook, несмотря на запрет пользоваться интернетом.
Но по бразильским сетям разлетелись другие его посты — после побега.
На первом фото покрытый грязью беглец стоит в футболке мюнхенской «Баварии». В подписи сказано: «Убегая из тюрьмы».
На другом снимке Бремер стоит с четырьмя людьми, которые едят фрукты.
Аккаунт беглеца уже удален, но с тех пор появился ряд посвященных ему страниц, например @fugitivodoano («беглец года»). Здесь публикуются фотоколлажи с Бремером, которые обыгрывают фильмы наподобие «Побега из Шоушенка».
Тем временем, полиция ищет беглецов и уже поймала около 40 из них.