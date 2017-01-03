США не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради «террористов». Такое заявление сделал глава правительства Турции Бинали Йылдырым. Глава правительства также возложил ответственность за поставки оружия «террористам» на администрацию действующего президента США Барака Обамы.

Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты не должны позволить, чтобы стратегическое партнерство с Турцией оказалось отодвинуто на задний план террористической организацией», — заявил глава правительства, выступая сегодня в парламенте Турции.

Йылдырым высказал надежду, что администрация нового президента США прекратит поставки оружия бойцам организации сирийских курдов «Отряды национальной обороны» (YPG), которую в Турции причисляют к террористическим группировкам.

Напомним, канцлер Германии не изменила свою точку зрения относительно перспектив полноценного членства Турции в ЕС, которой она придерживалась еще до своего прихода к власти в 2005 году.

Согласно информации турецкого издания Hürriyet Daily News, об этом Ангела Меркель сообщила в эфире немецкого общественного вещателя ARD. «Я всегда была против членства (Турции) в ЕС, президент Реджеп Тайип Эрдоган это знает, и я все еще против», — заявила немецкий канцлер.

Ангела Меркель открыто выступала против вступления Турции в ЕС еще до того, как она пришла к власти в 2005 году, отставившая «привилегированное партнерство» вместо полноправного членства.

Вместе с тем, в последнее время она старалась избегать подобного термина, поддерживая переговоры Брюсселя и Анкары о членстве.

Также канцлер Германии заявила, что ЕС необходима помощь Турции в вопросе остановки мигрантского потока в Европу. Во время визита президента страны Реджепа Эрдогана в Брюссель, 5 октября, Европейский Союз предложил Турции проект плана действий, согласно которому будет предложено увеличение финансирования для сирийских и иракских беженцев, которые сейчас проживают в Турции.