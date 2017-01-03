В Сети появилось видео варварского поведения мигрантов с Ближнего востока во время новогодней ночи в Берлине.

На кадрах ролика видно как огромная толпа беснующихся мужчин стреляет в воздух из пистолетов. При этом, многие из них в диком экстазе запускают фейерверки прямо на улицах одного из района города. Красочные шапки опасных снарядов разрываются прямо у окон жилых домов.

Все происходящее сопровождается не только звуками выстрелов и взрывов фейерверков, но и криками обезумевшей толпы мигрантов.