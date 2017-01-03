Сколько потратят на инаугурацию президента США, и кто заплатит за церемонию

Инаугурационный комитет сообщил, что по предварительным оценкам, все расходы на инаугурацию Дональда Трампа 20 января 2017 года составят от 175 до 200 млн долларов.

Деньги нужны на официальные вечеринки и обеды, концерт, присягу в Капитолии, парад, инаугурационный балл.

Примерно 70 млн долларов заплатят частные доноры, остальное будет профинансировано из бюджета, то есть из денег налогоплательщиков.

Сумма, как правило, разбивается на две части: одну из них покрывает Президентский инаугурационный комитет, вторую — налогоплательщики.

Комитет оплачивает все, что касается присяги и гламурных мероприятий вокруг нее, включая ужин с президентом и вице-президентом, без с членами правительства, концерт и инаугурационный балл. Стоимость посещения этого мероприятия обходится от 25 тысяч до 1 миллиона долларов, в зависимости от мест, которые хотели бы получить доноры.

Обратим внимание на следующее:

Пожертвования от лоббистов не принимаются. Корпорации могут перечислить до 1 млн долларов. Ограничений для частных лиц не предусмотрено. Имя каждого, кто внесет больше 200 тысяч долларов, должно быть обнародовано Федеральной избирательной комиссией в течение 90 дней после инаугурации. Все деньги, которые не используют на инаугурацию, по традиции, передают на благотворительность.

Напомним, что для первой инаугурации президента Барака Обамы в 2009 году его Комитет собрал рекордные 53 млн долларов частных пожертвований.

В 2013 году, после самой дорогой президентской кампании в истории США, комитет Обамы собрал 44 млн долларов, разрешил корпоративные взносы и поднял ограничение для индивидуальных взносов до 250 тыс долларов.

Эти цифры перекликаются с предыдущими инаугурациями:

комитет Джорджа Буша собрал около 40 млн долларов в 2001 году и 42 млн долларов в 2005 году;

инаугурационный комитеты Билла Клинтона получил 33 млн долларов в 1993 году и 30 млн долларов в 1997 году;

Джордж Буш собрал 30 млн долларов в 1989 году;

комитеты Рональда Рейгана получили 19 млн долларов в 1981 году и 20 млн долларов в 1985 году.

Присяга президента США стоит около 1 млн долларов, и ее оплачивает правительство. В стоимость входит сооружение сцены и праздничный завтрак.

Отметим, что больше всего денег уходит на обеспечение безопасности, транспорта и аварийно-спасательных служб.

Службы, обеспечивающие безопасность, потратили 115 млн долларов в 2005 году и 124 млн долларов в 2009 году.

Несмотря на значительные расходы, инаугурация также является источником прибыли, поскольку привлекает в Вашингтон огромное количество туристов, желающих понаблюдать за этим действом.

ИНоСМИ