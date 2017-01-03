Из-за страха новых терактов Бельгия намерена более строго проверять путешествующих в ЕС.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Правительство в Брюсселе требует обязательной регистрации не только для пассажиров самолетов, но и всех, кто приезжает в Европу на автобусах, поездах или кораблях. По мнению министра внутренних дел Бельгии Яна Жамбона, побег подозреваемого террориста-смертника из Берлина показал, что подозреваемый может без проблем пересечь несколько границ.

Об этом пишет Александер Мюлауэр в статье «Бельгия хочет более строгого контроля пассажиров», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Учитывая этот факт, другие страны теперь также могут убедиться в преимуществах получения данных о пассажирах (в пределах ЕС), использующих международные поезда, автобусы и суда, пояснил министр.

В Бельгии, незадолго до Рождества, Палата представителей приняла соответствующий закон. Согласно ему, принятое Европарламентом в прошлом году постановление о хранении данных авиапассажиров с мая 2018 года должно также применяться к другим видам транспорта. Железнодорожные, автобусные и паромные компании, которые не выполняют свои обязательства по предоставлению данных, рискуют получить штраф в размере до 50 000 евро за невыполненную регистрацию. Для клиентов это означает более длительное ожидание. Также, вероятно, больше не будет возможности запрыгнуть в поезд в последнюю минуту. Пассажиры должны предъявлять документы при покупке билета.

В настоящее время Комиссия ЕС обсуждает практические последствия с бельгийским правительством. В принципе, власти не возражают. «Государства-члены могут предусмотреть систему для сбора и обработки данных о пассажирах других видов транспорта, помимо воздушного», — сказал пресс-секретарь комиссии, при условии, что национальное законодательство соответствует законодательству ЕС.

Бельгийское правительство также пообещало, перед фактическим вступлением в силу закона, обсудить это с соседними странами. «Мы ведем переговоры с Нидерландами, Францией и Германией», — сказал министр внутренних дел Бельгии Жамбон. На следующей встрече со своими коллегами из ЕС в конце января он хочет представить свое предложение. Важно, чтобы в этом участвовали как можно больше стран, сказал министр.

Особое беспокойство план Бельгии вызвал у железнодорожных компаний. Еще осенью Европейское сообщество железных дорог (CER) в письме-протесте премьер-министру Бельгии Шарлю Мишелю предупреждало о негативных последствиях. В письме говорилось, что сейчас железные дороги привлекательны именно благодаря гибкости и открытому доступу. Сбор данных и контроль будут настолько дорогими, что клиенты разозлятся и пересядут на автомобили. Кроме того, планы противоречат Шенгенскому соглашению о свободном передвижении по Европе.

Бельгия считает себя новатором в вопросах безопасности, не в последнюю очередь после терактов в Брюсселе в марте 2016 года. «Террористы выбирают путь наименьшего сопротивления», — сказала пресс-секретарь министерства внутренних дел, поэтому необходимо контролировать все транспортные потоки в сторону Бельгии.