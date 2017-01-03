Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов, которого турецкие СМИ называли предполагаемым исполнителем теракта в Стамбуле, заявил, что в момент атаки был в Кыргызстане.

Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов, которого называли предполагаемым исполнителем теракта в Стамбуле, опроверг причастность к преступлению.

Об этом он рассказал в интервью кыргызстанскому изданию «Турмуш».

В частности, мужчина заявил, что прибыл в Стамбул 1 января уже после того, как теракт был совершен.

«1 января я полетел из Бишкека в Стамбул. Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня около часа. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника, попросили прощения и посадили меня в самолет», – заявил Машрапов.

Он добавил, что не знает, почему фото его паспорта распространили в СМИ.

3 января турецкий телеканал TRT World, ссылаясь на источники в полиции, сообщил, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов.

Официального подтверждения этой информации не поступало.