Если президент Южной Кореи не явится на второе заседание суда, то рассмотрение дела будет проходить с участием ее представителя

Временно отстраненная от должности в связи с коррупционным скандалом президент Южной Кореи Пак Кын Хе не явилась на первое заседание Конституционного суда по делу о ее импичменте. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, первое заседание суда по делу об импичменте было закрыто через девять минут после его начала в связи с отсутствием Пак Кын Хе.

«Мы постараемся провести строгое и честное рассмотрение дела об импичменте», — заверил судья. Второе заседание суда состоится 5 января. Если президент опять не явится на него, то рассмотрение будет проходить с участием ее представителя.