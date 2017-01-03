Переизданная книга Адольфа Гитлера «Майн кампф» (Mein Kampf) с критическими комментариями, подготовленная Институтом современной истории (IfZ) в Мюнхене, стала хитом продаж в Германии в 2016 году.

Об этом сообщают РИА Новости.

В январе прошлого года книга поступила в продажу в ФРГ.

Как рассказал газете директор Института современной истории Андреас Виршинг, за год было продано 85 тысяч книг вместо изначально планируемых 4 тысяч, в конце января выйдет уже шестой тираж.

Виршинг отметил, что всего поступило 70 запросов на перевод, но это «превышает способности института». Ученый добавил, что «единственное, что мы бы сделали, это перевод на английский, так как будет очень большой охват аудитории».