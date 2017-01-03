Иран увеличил объем продаж сырой нефти и газового конденсата глобальным энергетическим гигантам Shell и BP. Об этом сообщил директор по международным делам Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Камсари.

По его словам, за последние несколько месяцев Shell и BP приобрели от 2 до 3 млн баррелей иранской нефти.

Камсари добавил, что средний объем экспорта нефти Ирана в 2016 году составил около 2 млн баррелей в сутки.

В настоящий момент объем добычи сырой нефти в стране находится на уровне около 4 млн баррелей в день, что практически соответствует досанкционному уровню, передает Iran.ru.