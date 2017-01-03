В Индонезии старейший житель планеты отметил 146-й день рождения. Сапарман Содимеджо, несмотря на очень почтенный возраст, находится в хорошей форме. Как рассказали его родственники, он, отмечает издание, не болеет и не жалуется на здоровье. До сих пор мужчина может самостоятельно передвигаться.

В документах Сапарман Содимеджо указано, что он родился 31 декабря 1870 года. Проживает старейший житель Земли на острове Ява. Свой день рождения он отметил в кругу родных и близких.

Ранее испанские ученые заявили, что им удалось открыть главные секреты долголетия. Долго живут те люди, утверждают исследователи, которые могут посвящать время своему хобби, имеют крепкую семью и стараются поддерживать физическую форму.