Полиция Германии задержала мигранта, который, предположительно, готовил теракт на заминированном грузовике по примеру преступления в Берлине.

«Он подозревается в том, что в декабре 2016 года в ходе телефонного разговора из Саарбрюккена, совершенного им со своего мобильного устройства, запросил у контактного лица в Сирии 180 тысяч евро для приобретения транспортных средств, которые он собирался заминировать и направить в толпу», — приводит агентство Reuters заявления источника в немецкой прокуратуре.



Личность задержанного пока не сообщается. Однако известно, что это — 38-летний мужчина, выходец с Ближнего Востока, который прибыл в Германию два года назад. Подозреваемый признался, что пытался установить контакт с представителями ДАИШ (арабское название запрещенной России группировки «ИГИЛ»), однако отрицает, что собирался использовать запрашиваемые деньг на подготовку теракта.