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В Шамкире совершено убийство.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 2 января пришедший в дом к проживавшей в городе Шамкир Марине Мамедовой житель села Кечили Арзу Алиев на почве конфликта убил ее ножом.

А.Алиев явился в Районное управление полиции с повинной.