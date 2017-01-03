Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 2 января пришедший в дом к проживавшей в городе Шамкир Марине Мамедовой житель села Кечили Арзу Алиев на почве конфликта убил ее ножом.
А.Алиев явился в Районное управление полиции с повинной.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 2 января пришедший в дом к проживавшей в городе Шамкир Марине Мамедовой житель села Кечили Арзу Алиев на почве конфликта убил ее ножом.
А.Алиев явился в Районное управление полиции с повинной.
Дата: 2017/01/03 16:32
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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