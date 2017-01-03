В Шамкире совершено убийство.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 2 января пришедший в дом к проживавшей в городе Шамкир Марине Мамедовой житель села Кечили Арзу Алиев на почве конфликта убил ее ножом.