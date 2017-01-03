В результате проведенных сотрудниками Гядабейского РУП оперативно-розыскных мер Я.Мамедов был задержан.
Дата: 2017/01/03 16:45
Раздел: Новость
Просмотров:
87
Новости друзей
Другие новости раздела
В Лос-Анджелесе переделали надпись Hollywood в честь марихуаны
В Лос-Анджелесе неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood таким образом, что в результате получилось Hollyweed,
18-летний футболист после 8 операций был вынужден завершить карьеру
Игрок «Боруссии» перенес восемь хирургических операций за 10 дней
В генконсульстве Азербайджана создана «горячая линия» в связи с терактом в Стамбуле
В связи с терактом, совершенным 1 января в ночном клубе »Reina» в Стамбуле, в генконсульстве Азербайджана создана
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других
Обнаружен труп повешенного главы управления «Водоканал» Саатлы
Обнаружен труп руководителя управления »Водоканал» Саатлинского района в подвешенном состоянии.
Эрдоган провел телефонный разговор с премьером Ирака
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Ибади.
Банковский сектор завершает год с убытками на 1,3 млрд. манатов
Банковский сектор Азербайджана завершил 11 месяцев этого года с убытками на 1,3 млрд. манатов.
МИД РФ назвал ложью закрытие англо-американской школы в Москве
В МИД России назвали ложью закрытие англо-американской школы в Москве, передает РИА «Новости».
Путин подписал закон о соглашении с Арменией по объединенной системе ПВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной