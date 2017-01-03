Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 2 января проживающий в селе Эртепе Гядабейского района Ягуб Мамедов на почве конфликта избил свою мать Наргиз. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В результате проведенных сотрудниками Гядабейского РУП оперативно-розыскных мер Я.Мамедов был задержан.