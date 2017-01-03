Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Дубае (ОАЭ), встретился сегодня с главой компании Emaar Properties Мохамедом Алаббаром.

Emaar Properties является крупнейшим девелопером в арабском мире и занимается строительством торговых центров, отелей, офисных центров. Именно эта компания построила самую высокую в мире башню «Бурдж-Халифа» и является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл», сообщает Lenta.ru.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, на встрече Рустам Минниханов и Мохамед Алаббар обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Арабский бизнесмен рассказал лидеру Татарстана об истории создания компании и перспективах ее развития. По его словам, они реализуют стратегию развития на росте бизнеса и строительстве «умных городов будущего». Рустам Минниханов выразил заинтересованность проектами Emaar Properties и пригласил Мохамеда Алаббара посетить республику.

Предварительная договоренность о визите Алаббара в Татарстан для изучения возможностей сотрудничества в сфере девелопмента уже достигнута.