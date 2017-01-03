Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил администрацию действующего президента США Барака Обамы в попытках «делигитимизировать» победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, пишет The Hills.

Полная версия интервью выйдет на телеканале поздно вечером, 3 января.

По словам Ассанжа, Белый дом пытается «обесценить» победу Трампа, обвиняя Россию во вмешательство в избирательный процесс. Он добавил, что власти таким образом «пытаются сказать, что Трамп не легитимный президент».

Основатель WikiLeaks утверждает, что к утечке документов с серверов Демократической партии США, которая произошла летом 2016 года, Кремль не имеет отношения.