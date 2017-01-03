Два террориста-смертника привели в действие пояса шахидов неподалеку от здания аэропорта столицы Сомали — Могадишо.

В результате нападения погибли трое полицейских, еще несколько человек получили различные ранения, сообщают ИноСМИ.

Целью радикалов стала основная база миротворческого контингента Африканского союза. Первый взрыв прогремел на центральном КПП организации, второй возле находящегося неподалеку отеля. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Между тем, по мнению местных властей, к нападению могут быть причастны боевики экстремистской группировки «Аш-Шабаб», которая действует на территории страны.