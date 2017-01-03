Два лидирующих в мире, энергетически чистых проекта, открыли в южном индийском штате Тамил Наду.

Промышленный завод улавливает CO2 из угольного котла и использует его, чтобы сделать ценные химические вещества.

В 100 км от завода находится самая большая в мире солнечная ферма, которая обеспечивает энергией более 150000 домов, сообщает ВВС.

Промышленная установка представляется особенно важной, поскольку она предлагает прорыв в сфере очищения выбросов, путем улавливания CO2. Построенная очистная установка на химическом заводе в порту города Тутикорине, по прогнозам сможет собрать 60000 тонн СО2 в год, для дальнейшего включения их в химический рецепт кальцинированной соды, известной как разрыхлитель.

Производитель признает, что его технология улавливания и утилизации СО2 не остановит изменения климата, но это может обеспечить полезный вклад в виде сокращения 5-10% мировых выбросов при переработке угля.

Лорд Оксбург, бывший председатель Shell, а теперь директор и руководитель консультативной группы правительства Великобритании по сокращению выбросов углерода, сказал: Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить вредное воздействие сжигания ископаемого топлива, и это хорошая новость, что найдены способы превращения СО2 в полезные продукты.

Между тем, соседний гигант — солнечная электростанция Kamuthi показывает стремление Индии к быстрому расширению в использовании возобновляемых источников энергии.Проект по истине огромен, ряды солнечных панелей тянутся за горизонт.

Премьер-министр Моди предлагает субсидии на план к обеспечению солнечной энергией 60 миллионов домов к 2022, и нацелен на получение 40% всей энергии из возобновляемых источников энергии к 2030 году.