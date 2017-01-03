Ряд мексиканских городов сотрясают акции протеста. На митинги вышли сотни человек, недовольных подъемом цен на бензин.

Многочисленные акции прошли в Акапулько, Монтеррее и столицы. Так, в городе Сальтильо, что в северной части страны, около тысячи протестующих добивались не просто обозначить повышение цен на бензин, однако к тому же отправить президента в отставку.

В общем забастовки проходили довольно мирно, без столкновений манифестантов с правоохранительными органами. Так, литр бензина марки Magna (с октановым количеством 87) подорожал с 13,98 до 15,99 песо (от 0,67 до 0,77 долларов), а марки премиум (с октановым количеством 92) — 14,81 до 17, 79 песо (от 0,71 до 0,86 долларов). В соответствии с решением властей, цены на бензин и дизельное горючее в Мексике с 1 января увеличились в пределах 20%. По их мнению, такой шаг плохо отразится на благосостоянии многих мексиканских семей.

Увеличение стоимости топлива состоялось на фоне длительного обесценивания государственной валюты по отношению к доллару США. Осенью 2016-ого года мексиканский песо упал в цене к доллару США на 11%, обновив девятнадцатилетний рекорд.