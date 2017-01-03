По предварительным данным, теракт в стамбульском ночном клубе «Reina» в новогоднюю ночь совершил 28-летний Яхья Машрапов.

Как сообщает ntv.ru, он является гражданином Киргизии.

В СМИ распространена фотография его паспорта. Документ выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии.

Отметим, новогодняя ночь в турецком Стамбуле омрачилась кошмарной трагедией – неизвестный, вооруженный автоматом Калашникова, ворвался в ночное заведение «Reina» и открыл огонь. В клубе на тот момент находились несколько сотен человек. В результате нападения были убиты 39 человек, из них 16 – иностранцы, 69 человек получили ранения. Среди погибших есть граждане России, Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Ливии, Иордании и Израиля.

Отметим, что спецслужбы Киргизии проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

«ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции», — заявил пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов.