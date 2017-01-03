«Несмотря на призывы ряда здравомыслящих сил в общественно-политических и диаспорских кругах Армении к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, военно-политическое руководство Армении пытается любыми способами затормозить переговорный процесс».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления общественно-политических и диаспорских кругов Армении об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также заявления руководства и министра иностранных дел Армении.

По его словам, цель руководства Армении – не решение конфликта мирным путем, а имитация участия Армении на переговорах: «Руководство Армении проводит политику, поддерживающую сохранение статуса-кво, опирающегося на оккупации и агрессии к Азербайджану. Армения игнорирует требования международной общественности, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ вывести армянские войска из оккупированных азербайджанских территорий, прибегает все к новым и новым провокациям для уклонения от таких коренных вопросов, составляющих фундамент решения конфликта».

Х.Гаджиев отметил, что последняя военная провокация Армении на азербайджано-армянской границе так же является очередной опасной авантюрой официального Еревана: «Попытки Армении укрыться под «зонтом» Организации договора коллективной безопасности и привлечь ОДКБ к конфликту ставят под угрозу мир и безопасность в регионе, переговоры, проводимые при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Начало Арменией агитации дезинформирующего характера сразу же после инцидента на границе, противоречащие друг другу заявления, безответственное, ничем не обоснованное и поспешное заявление уже бывшего генсека ОДКБ Николая Бордюжи вновь доказывают, что эта опасная авантюра проводится по заранее разработанному сценарию. Сценарий напоминает возникшую из-за провокации Армении апрельскую напряженность на линии фронта, сумгаитские события 1988 года.

Вероятно, Армения намеревалась организовать на границе более масштабную военную провокацию, однако бдительность азербайджанского солдата разрушила эти планы. Забрав тело павшего шехидом при предотвращении этой провокации солдата Чингиза Гурбанова, официальный Ереван хочет использовать это для распространения дезинформации. Поэтому, несмотря на обращения посредством международных организаций, Армения все еще отказывается возвращать тело Чингиза Гурбанова, грубо нарушая требования Женевской конвенции.

Вместо предприятия подобных опасных авантюр руководство Армении должно прислушаться к призывам здравомыслящих людей среди армянской общественности, выполнить требования международной общественности и сделать конструктивные шаги для мирного решения конфликта. Чем раньше военно-политическое руководство Армении осознает эту реальность, освободит оккупированные азербайджанские земли, тем раньше в регионе восстановится мир и безопасность, а армянский народ сможет извлечь пользу от регионального сотрудничества».