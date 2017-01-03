В феврале, почти сразу после инаугурации Дональда Трампа, в ОАЭ откроется его гольф-клуб. Об этом сообщает Associated Press.

В The Trump International Golf Club в Дубае будет поле на 18 лунок. Дизайн поля для гольфа разрабатывал архитектор Джил Хэнс, который ранее разрабатывал поле для гольфа в Рио де Жанейро для Олимпиады-2016.

Гольф-клуб Трампа расположен возле дороги у знаменитого отеля-паруса Бурдж Аль-араб. Также рядом находится поселок элитных вилл. Управлять заведением будут сотрудники Trump Organization.

Напомним, что Дональд Трамп закрыл принадлежавшие ему четыре компании, которые были связаны с Саудовской Аравией. Такая мера была необходима Трампу, чтобы избежать потенциального конфликта интересов после прихода в Белый дом.

Как сообщала «Страна», Трамп заявил, что управлять его бизнес-империей, когда он официально займет пост главы государства, будут его сыновья Дональд и Эрик. Трамп пообещал, что передаст управление бизнесом до инаугурации.