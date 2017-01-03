Родриго Дутерте рассказал, что некоторые его родственники связаны с террористической группировкой «Исламское государство».

Речь идет о кузенах, пополнивших ряды партизанских мусульман Национально-освободительного фронта Моро либо примкнувших к ИГ.

По словам президента Филиппин, эту новость ему сообщили другие члены его семьи. При этом он заверил, что служит только своей стране, а не ближайшему окружению, и не намерен поддерживать контакты с экстремистами.



Дутерте добавил, что осведомлен об агентурной сети боевиков, действующей на Филиппинах, многие из них – молодые студенты, выходцы из арабских и кавказских семей.