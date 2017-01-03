Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в рамках предстоящего визита в Ирак, посетит Багдад и Эрбиль, сообщил премьер-министр Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирван Барзани.

Нечирван Барзани привлек внимание к посредническим усилиям КРАИ в нормализации отношений между Анкарой и Багдадом. «В ходе моего последнего визита в Анкару, президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Йылдырым приняли решение посетить Багдад. В данной связи ожидается официальный визит турецкого премьера в Багдад и его переговоры с иракским коллегой Хайдаром аль-Ибади, и, конечно, посещение севера Ирака», — пояснил премьер КРАИ, передает Анадолу.

Относительно присутствия террористической организации РКК в иракском районе Синджар Барзани сказал, что точка зрения КРАИ по этому вопросу ясна: «Мы считаем присутствие РКК в Синджаре источником нестабильности и препятствием на пути восстановления региона. Боевики РКК должны уйти из данного района».