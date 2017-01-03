Несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений на восточном побережье Малайзии, передают РИА «Новости».

Власти штатов Тренггану и Келантан приняли решение о закрытии десятков школ и перекрытии дорог, ведущих к деревням. В штатах ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы около двух тысяч человек.

«Сейчас мы используем лодки и грузовики для проведения эвакуации жителей деревень в центры помощи, но так как дожди продолжаются, мы ожидаем, что число эвакуированных из-за наводнения увеличится», — заявил власти штата Тренггану.

Наводнения были вызваны 4-дневными дождями.