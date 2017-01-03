Компания «Белоруснефть» объявила об открытии на территории Республики Беларусь нового месторождения нефти. Оно получило название Угольское. Об этом сообщается на сайте компании.
По предварительным подсчетам, запасы нефти на этом месторождении составляют 1,695 миллионов тонн. Точная информация об объемах запасов станет известна после бурения второй разведочной скважины. При этом в «Белоруснефти» отметили, что уже получают из первой скважины порядка 39,5 тонн нефти в сутки.
Всего в Белоруссии в настоящее время действует около 65 нефтяных месторождений.