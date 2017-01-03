Индия успешно испытала баллистическую ракету Агни-IV с побережья Одишья.

Ракета способной доставить ядерный заряд в диапазоне 4000 км, сообщают местные СМИ со ссылкой на Организацию Оборонных Исследований и Разработок (DRDO).

Ракета класса «земля-земля» была запущена с подвижной пусковой установки с полигона имени Абдула Калама, ранее известного как остров Уилер, около 11.55 часов по местному времени 2 января.

Сообщается, что это уже шестое проведенное испытание ракеты Агни-IV, которое было признано успешным. Последнее испытание, проведенное специально сформированными силами стратегического командования (SFC) индийской армии состоялось 9 ноября 2015 года, и также было успешным.

Обтекаемая двухступенчатая ракета весит около 17 тонн, длина составляет 20 метров.

«Современная ракета класса „земля-земля“ оснащена современной и компактной авионикой, для обеспечения высокого уровня надежности», — заявили в DRDO.

Ракета Агни-IV оборудована самыми современными технологиями, бортовым компьютером 5-го поколения и распределенной архитектурой. Ракета обладает новейшими функциями, которые могут исправлять неполадки и направлять самостоятельно направлять ракету во время полета.

Добавим, что успешное испытание Агни IV прошло после аналогичного испытания 26 декабря прошлого года ракеты большой дальности Агни V, которая была запущена с того же полигона.