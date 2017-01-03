В результате теракта, совершенного в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй, ранены два гражданина Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, состояние здоровья двух азербайджанцев — Гюнель Гасановой и Рашада Велиева нормальное: «Гюнель Гасанова получила легкое ранение, а Рашад Велиев — огнестрельное ранение, в настоящее время их состояние хорошее».

Как сообщили турецкому бюро Report в генконсульстве Азербайджана в Стамбуле, в теракте ранены только двое азербайджанцев: «Мы периодически связывается с официальными лицами и соответствующими структурами Турции. Погибшая в теракте Нурлана Гасанова не была гражданкой Азербайджана, в противном случае у нас была бы информация об этом. Тела погибших будут отправлены в свои страны после официального разрешения».