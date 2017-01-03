Обнародована дата обсуждения законопроекта об изменениях и дополнениях к Конституции Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, законопроект будет обсужден на пленарном заседании Великого национального собрания Турции 9 января.

Отметим, что референдум состоится 23 апреля текущего года. В результате голосования 351 депутатов из оппозиционной Партии националистического движения (MHP) и ПСР изменения к конституции будут приняты в парламенте, после чего законопроекты будет вынесен на всенародное голосование.