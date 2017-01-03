Власти Германии получили примерно две трети запросов на предоставление убежища от общего количества заявок, поступивших в страны Европейского союза в первых трех кварталах 2016 года, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

По данным европейского статистического агентства Eurostat, в первые девять месяцев прошлого года 988 тысяч человек официально запросили убежища в 28 странах ЕС. При этом, как сообщает федеральное министерство внутренних дел Германии, 658 тысяч заявок пришлось на ФРГ.

На втором месте по числу полученных заявок на предоставление статуса беженца находится Италия — 85 тысяч человек официально запросили там убежища в первых трех кварталах 2016 года. За ней следует Франция, власти которой получили 62 тысячи прошений от мигрантов.