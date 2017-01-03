Девятый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш вступил в должность 1 января 2017 года.

Как сообщили АПА в азербайджанском представительстве ООН, Антониу Гутерриш преисполнен решимости сделать центральным элементом своей работы защиту достоинства человеческой личности и заниматься мирным посредничеством, наведением мостов и поощрением реформ и инноваций.

До своего избрания на пост генерального секретаря А.Гутерриш с июня 2005 года по декабрь 2015 года занимал должность верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Более 20 лет он проработал в правительстве и на государственной службе. Во время своего пребывания на посту премьер-министра Португалии в 1995–2002 годах он принимал активнейшее участие в международных усилиях, направленных на урегулирование кризиса в Восточном Тиморе. В 1976 году А.Гутерриш был избран в парламент Португалии, где проработал 17 лет.

А.Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне и окончил Высший технический институт по специальности «Инженерное дело». Свободно владеет португальским, английским, испанским и французским языками.