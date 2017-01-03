4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в некоторых местах вероятен слабый туман.

Временами усиливающийся юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-4°С тепла, днем 7-12°С тепла, в Баку ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 9-14°С тепла, в горах ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.