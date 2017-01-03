«Официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела солдата, военнослужащего ВС Азербайджана Гурбанова Чингиза Салман оглу».

Как заявили АПА в Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники, противоположная сторона, не приводя никаких доводов, под различными предлогами преднамеренно затягивает процедуру возвращения тела.

«К сожалению, даже международные посредники не могут повлиять на Армению, допускающую такие негуманные действия. Тем не менее, мы со своей стороны совместно с государственными и международными структурами продолжаем работать в этом направлении».

Отметим, утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений. В результате боевого столкновения без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу погиб при пресечении диверсии, и его тело осталось на подконтрольной противнику территории. Для возвращения его тела Министерство обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику.