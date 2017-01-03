Северная Корея не сможет создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную долететь до территории США.

Как передает ТАСС, об этом написал в микроблоге в Twitter избранный глава государства США Дональд Трамп. «Северная Корея только что заявила, что она находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь частей США. Этого не произойдет», — написал миллиардер.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении объявил, что МБР находится в последней стадии разработки и КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику.