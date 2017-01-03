Отложен рейс компании «Турецкие авиалинии», который должен был состояться сегодня утром из Баку в аэропорт Сабиха Гёкчен в Стамбуле.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Международный аэропорт Гейдара Алиева.
Рейс отложен из-за малого количества пассажиров. Самолет должен был вылететь сегодня утром в 06:10.
Напомним, что также отложен рейс турецкой авиакомпании из Стамбула в Баку. Самолет должен был приземлиться в 03:50.
По информации аэропорта, в других рейсах никаких изменений нет, они осуществляются по графику.