Стала известна личность подозреваемого в совершении теракта в клубе «Reina» в Стамбуле.

Как передает АПА со ссылкой на Миллият, сообщается, что он является уйгурским турком и в ноябре прошлого года приехал в Конью с семьей – женой и 2 детьми. Распространились и видео с его изображением. Члены его семьи уже задержаны.

Отметим, новогодняя ночь в турецком Стамбуле омрачилась кошмарной трагедией – вооруженный неизвестный ворвался в ночное заведение «Reina» и открыл огонь.

В клубе на тот момент находились несколько сотен человек. В результате нападения были убиты 39 человек, из них 16 – иностранцы. Среди погибших есть граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Ливии, Иордании и Израиля.