Четыре человека стали жертвами мощного торнадо в американском штате Алабама.

Речь идет о четырех жителях города Рехобет, расположенного неподалеку от границы с Флоридой. Их тела нашли в одном доме, в котором они укрывались от непогоды.

Люди погибли, когда на строение обрушились дерево и опора линии электропередачи.

По информации местных властей, многие другие дома и постройки в том районе также оказались повреждены.

Кроме того, там были зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.